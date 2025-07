Entre las críticas de siempre que recibió la gestión Riquelme por la crisis futbolística que atraviesa Boca, la de Davoo Xeneize hizo ruido. "Este presente es una mierda. ¿Quién puede defender a esta dirigencia?", dijo el pibe en su stream.

Y al hablar del Xeneize, Daniel Arcucci y Chavo Fucks se burlaron en ESPN F90 del joven streammer, con duras críticas e ironías.

Davoo respondió con tremenda altura a esas críticas: "A mi no me interesa dar esa batalla. No van a verme haciendo contenido con lo que dijeron... Yo sé que cuando opino de Boca, hay mucha gente que no le gusta lo que digo o hago. Yo no voy a buscar una guerra donde para mi no la hay".

¿Qué había dicho Arcucci?

Los palazos de Daniel y el Chavo.

Fucks dijo: "Hay algunos pibitos que hablan 6 horas todas las noches y se hacen millonarios de la noche a la mañana y creen que se las saben todas. Ahora están recogiendo el guante".

Un día después, Arcucci también le apuntó a Davoo: "Después salen los que tienen millones de seguidores y hablan por primera vez y dicen ´resulta que están gestionando mal´. ¿Recién te diste cuenta nene, vestido con un buzo de Boca?".

Incluso el Chavo ironizó tras ese comentario: "Ya tenemos un enemigo nuevo. Estamos bajando el promedio de edad de los enemigos".

Las redes celebran a Davoo: