Sucedió antes de que finalice el primer tiempo del partido por los cuartos de final de la Copa Italia que ganó el Inter de Lautaro Martínez con un gol en el minuto 97.

Lukaku e Ibrahimovic quedaron cabeza con cabeza, se insultaron y amenazaron. Por la intervención de los compañeros de ambos y el árbitro no pasó a mayores, más que una amarilla para cada uno. Y el que pagó fue el sueco, que se fue expulsado a los 13 minutos del complemento por segunda amonestación.

Según recogió la prensa italiana tras el partido, Ibra le dijo a Lukaku: "Vete a hacer tus rituales vudús de m... a otro sitio". Y el belga le retrucó: "I fuck you and your wife... (Vete a... tú y tu esposa)".

Picante.

Los goles del partido