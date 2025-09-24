El mundo basquet lo conoce: "Se llama Lee Aaliya, nació en La Plata en 2004 y es el hijo de Musambe Tutu, el peleador ghanés en 100% Lucha". Así comenzaba la nota que hicimos hace tres años al presentar al pivot de 2.05.

Bueno, este miércoles el pibe de 20 años celebró en sus redes que debutará en la poderosa Liga ACB de España de básquet en UCAM Murcia -donde supo brillar Facu Campazzo- tras romperla en Instituto de Córdoba en las finales de la Liga Nacional que ganó Boca.

Y lo hizo posando con la remera del equipo y enfundado en la bandera argentina (ya jugó con la Selección aunque se quedó afuera de la última Americup).

Y le llovieron mensajes racistas. Lee se lamentó por los comentarios y el mundo básquet salió a defenderlo fuerte: