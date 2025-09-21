Atlético Tucumán cosechó un gran triunfo en su casa al superar en la noche del sábado por 2 a 0 a River por la 9ª fecha de la zona "B" del torneo Clausura de fútbol.

Clever Ferreira y Leandro "Loco" Díaz marcaron para el equipo local, que ganó de manera justificada.

Marcelo Gallardo, después de pasar una semana complicada, puso un once alternativo ya que cuidó a los titulares para la revancha de los cuartos de final de la Libertadores prevista para el miércoles ante Palmeiras en Brasil,.

En redes sociales, muchos simpatizantes del Millonario criticaron al DT y trazaron un paralelismo con el ciclo de Martín Demichelis: