Tras el gol de Di María, quién es el crack sudamericano que tiene el récord mundial de goles olímpicos

Con su golazo desde la esquina de Ángel Di María en el empate entre Rosario Central y Boca, el Fideo alcanzó cuatro goles olímpicos en su carrera, había hecho uno con Benfica y dos en PSG.

¿Quién es el futbolista con más goles en la historia del fútbol mundial? Otro zurdo, el gran Álvaro Chino Recoba, uruguayo emblema de Nacional, la Celeste e Inter de Italia, que convirtió seis tantos de ese estilo, cinco en el Bolso y uno en Inter de Italia.

El último gol

Fue en 2015 en un amistoso que el Bolso le ganó a Sportivo Luqueño por 3 a 2.

El retiro, aquel partido plagado de estrellas

En octubre de 2015, Álvaro anunció que dejaba el fútbol y comenzó a cranear su partido despedida, que se realizó en abril del año siguiente con Juan Román Riquelme y Marcelo Gallardo entre los más ovacionados; también estuvieron el chileno Iván Zamorano, el colombiano Pibe Valderrama y Javier Zanetti, entre otras tantas figuras.

Una carrera gloriosa

Danubio, Uruguay 1994 – 1995

Nacional, Uruguay 1996 – 1997

Inter de Milán, 1997 – 1998

Venezia, 1999

Inter de Milán, 1999 – 2007

Torino, Italia 2007 – 2008

Panionios, Grecia 2008 – 2009

Danubio, Uruguay 2010 – 2011

Nacional, Uruguay 2011 – 2015

El Chino se coronó en Nacional en 1996, 97, 2011, 12, 14 y 15; en Inter levantó la Copa UEFA en 11997 y luego, ininterrumpidamente entre 2005 y 07 ganó Calcio, Copa o Supercopa.

Así jugaba, así pateaba

Para la selección uruguaya, de la que fue su emblema y único jugador estrella que se desempeñaba en Europa -junto con el defensor Paolo Montero- hasta la explosión actual de jugadores "mundiales", participó en el Mundial de Corea-Japón 2002 y en dos Copa América.