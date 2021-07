"Yo no tengo nada para decirle, porque él no dijo nada de mi. Sí a su esposa, que me escribió cuando el 7 de junio dije lo que dije en el programa del cual no me arrepiento porque lo sentía. Yo lo que veía era que el ciclo de Di María en la Selección estaba terminado", arrancó su descargo el periodista.

"Pensé que estaba terminado su ciclo, me equivoqué. Es por cuestiones futbolísticas. Hay dos maneras de hacer periodismo: ser condescendientes con los jugadores u opinar y yo elijo este último camino aunque me equivoque. Y me equivoqué, porque ayer Di María demostró que tiene cosas para aportarle a la Selección", agregó Pasman.

Pero también se mostró desafiante y dejó en claro su postura de no disculparse ante el jugador: "Me decían 'tenés que pedirle perdón'. 'Arrodillate y pedile perdón'. No lo voy a hacer. Nosotros no podemos opinar, pero ellos pueden insultarnos. Yo creo que eso es mucho más grave".