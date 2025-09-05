En el mundo del fútbol, los clubes más importantes muestran una tendencia cada vez más clara: confiar en los jóvenes talentos. Hace unos años, era común que existiera cierta desconfianza a la hora de dar espacio en el plantel principal a jugadores muy chicos, sobre todo cuando todavía estaban en pleno desarrollo dentro de las divisiones formativas de la institución.

Sin embargo, esa resistencia ha ido disminuyendo, y los técnicos optan con mayor frecuencia por apostar al talento genuino sin prestar tanta atención a la edad que marca el documento.

Cuál es la historia de Max Dowman, el futbolista de solo 15 años que tiene el Arsenal

En el fútbol inglés, el Arsenal lleva tiempo destacándose por ser una cantera inagotable de talento joven. Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Ethan Nwaneri o Myles Lewis-Skelly son ejemplos recientes de cómo los “gunners” han confiado en sus divisiones juveniles para nutrir al primer equipo. Bajo la conducción de Mikel Arteta, esa política de dar minutos a chicos en pleno desarrollo se transformó casi en una marca registrada.

En ese escenario, un nombre comenzó a brillar con fuerza este verano: Max Dowman. Con apenas 15 años, el mediocampista inglés no solo rompió récords de precocidad, sino que además conquistó la confianza total de su entrenador. Arteta lo vio entrenar en febrero, cuando se sumó a la concentración en Dubái, y enseguida quedó impactado. Tanto que, en el tramo final de la pasada temporada, lo subió a trabajar con los profesionales. Lo que parecía una prueba momentánea terminó confirmando lo evidente: era un diamante en bruto.

Durante la pretemporada, Dowman integró de nuevo la expedición del Arsenal y ratificó todo lo que se esperaba de él. En el amistoso frente al AC Milan dejó pinceladas de su clase, y contra el Newcastle fue protagonista al generar el penal que significó la victoria. “Tiene un talento descomunal. Cada vez que lo ponemos a prueba, crece un poco más. Lo que hace en los entrenamientos es increíble”, aseguró Arteta ante los medios.

El salto definitivo llegó en la segunda fecha de la Premier League: Dowman debutó oficialmente y, con solo 15 años y 8 meses, se convirtió en el segundo futbolista más joven en la historia del Arsenal en disputar un partido de liga. Por cuestiones reglamentarias, no puede aún jugar Champions ni compartir vestuario con el resto del plantel; tiene un cambiador propio y debe estar acompañado por un adulto en todo momento.

Rápido, vertical, habilidoso y con llegada al área, muchos creen que tiene todo para transformarse en una estrella mundial. El propio Gabi Heinze, ayudante del cuerpo técnico y exjugador de la Selección Argentina, lo comparó con nada menos que Lionel Messi: “Este chico es distinto. No veía algo así desde Leo, y como argentino, no digo eso a la ligera”.

La anécdota que lo pinta de cuerpo entero ocurrió en un entrenamiento: Heinze intentó gastarle una broma haciéndole un caño. Dowman respondió recuperando la pelota, lo empujó con potencia y terminó la jugada con un golazo. Una demostración de carácter, frescura y talento puro.

Con apenas 15 años, Max Dowman ya tiene lugar en la primera plantilla gunner. El futuro le pertenece y, si mantiene este nivel, dará mucho de qué hablar en el fútbol mundial.