Carlos Tevez criticó fuertemente al Chapa Retegui por su decisión de no formar parte del cuerpo técnico de Rosario Central y continuar en su cargo como Secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires.

“Fue desprolijo y faltó a su palabra. Priorizó su compromiso político que su sueño y en eso me falló a mí y a mucha gente”, lanzó el entrenador.

“Y soy leve en lo que estoy diciendo. No solamente me falló la palabra a mí, también a mis hermanos, al profe, a mi familia. Eso fue lo que más me dolió”, apuntó contra quien iba a ser su ayudante de campo pero se bajó a último momento.

“Estábamos trabajando juntos hace un tiempo y me acompañó a la cancha de Vélez. Fue muy desprolijo, no me gustó cómo se manejó, salió a hablar y no me lo dijo en la cara”, cerró.

Retegui se desempeña como funcionario de Horacio Rodríguez Larreta. El exentrenador de hockey debía renunciar a su cargo para sumarse al cuerpo técnico de Tevez, situación a la que finalmente no accedió.