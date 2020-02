El jueves por la tarde noche Carlos Tevez le dio una entrevista a Sebastián Vignolo en Fox Sports Radio. Allí, el delantero 'xeneize' se refirió a la pelea por la Superliga y volvió a calentar la rivalidad con River.

"En el mejor momento de River en su historia, que es hoy, nosotros estamos dando pelea. Siempre dimos pelea. Pero yo también viví el mejor Boca, y River no daba pelea, no se hablaba de River. Entonces yo no pienso en River hoy. Esa es la verdad", arrancó.

"Con este River que gana todo no es fácil estar y pelear. Porque Boca no te deja que te relajes porque hoy River es el mejor. Si el día de mañana no llegamos a ser campeones, al menos no reprocharnos nada porque peleamos", continuó el 'Apache'.

Pero lejos de resignarse, Tevez pidió un nuevo mano a mano con el 'Millonario'. "Me gustaría una final con River, nosotros nos preparamos para eso. Revancha ya no hay, es un capítulo nuevo. A mí lo que me enorgullece es que damos pelea. Levantarse y después del golpe y también salir campeón. No es fácil levantarse".

Estas declaraciones generaron polémica y debate tanto en los medios como entre los hinchas. En las redes sociales se hicieron un festín y hubo gran cantidad de memes:

“Cuando Tévez te pide revancha ... https://t.co/CR9vkLKdnZ”— MAGIDERIVER ⚪🔴⚪ on Twitter Link

“así estoy cada vez que Tévez da una nota https://t.co/PfWnFjmfcP”— Valentín on Twitter Link

“Tevez usted no aprende, verdad?”— Emi on Twitter Link

“Tévez volvió a boquear y ningunear a River, como de costumbre. Igual a nosotros también, Carlitos, quedate bien tranquilo. Pero creo que se te volvió obsesión! 🤔”— Bʀᴜɴᴏ➉ 🐐 on Twitter Link

“@TaLuegoGente YA TUVISTE 2 Y OTRAS GARCHADAS MAS #TEVEZ”— Mc51 on Twitter Link

“Tevez todavío no entendio nada”— Esteban Fulanito 🇦🇷🦅 on Twitter Link

“Tevez: “nosotros damos pelea” Boca dando pelea:”— Juanma Simó on Twitter Link

“- Che Tévez, hasta donde tienen metida la pija de Gallardo? -”— Juanfer(NET)DE AMÉRICA🏐🔴🏐 on Twitter Link

“Tevez - Así que en el mejor momento de River - Boca da pelea - Que culo roto !!!”— River Plate®️ on Twitter Link

“Mejor momento de la historia de boca( 98/2004), River fue campeón en el 99/2000/2001/2002/2003/2004, cuando digo que Tévez es el jugador más pelotudo y vendehumo del mundo tengo razones https://t.co/x6dOYK6FId”— Matias Bertolini on Twitter Link

“Tévez, el quebrador del pueblo, dice que en el mejor momento de nuestra historia “nos dan pelea”. Quedó medio bobito después de lo de Madrid, así que vamos a refrescarle un poco la memoria. Últimos 5 cruces: River ganó 5 boca ganó 0 Querete y dejá de hablar pavadas, Carlitos.”— Franco on Twitter Link