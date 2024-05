La continuidad de Carlos Tévez en Independiente no cayó bien en los hinchas desde su confirmación, y más aún luego de la increíble eliminación ante Talleres de Córdoba en el Estadio Libertadores de América por la Copa de la Liga.

El entrenador del Rojo dio otro paso en falso este viernes con una declaración al hablar del pibe Tomás Parmo, de 16 años que juega en la Selección Argentina Sub 17, a quién hizo debutar la semana pasada en la victoria del Rojo ante Juventud Unida de San Luis por 2 a 0, en la cancha de Lanús.

En un streaming en las redes del club, el Apache habló de Tomi: “Lo veo con una cabeza totalmente diferente a los demás chicos. Lo veo muy centrado y que sabe lo que quiere. No tengo dudas que va a traerles muchas alegrías a los hinchas de Independiente. Hay que llevarlo tranquilo, con paciencia. En lo que no quiero equivocarme es en que no esté preparado para jugar en primera”.

Y agregó, sobre las exigencias de los hinchas de Independiente: "No es fácil jugar en la primera de Independiente. River hoy tiene otra estructura, Boca tiene otra estructura. Independiente no puede bancar ese proceso. Lo entiendo de esa manera. Si Parmo no entra con el pie derecho, va a jugar uno o dos partidos y lo van a bancar. Al tercero ya lo están puteando. El hincha de Independiente es así. Prefiero bancármela yo y que me puteen a mí”.

