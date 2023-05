“Fue afuera, no lo digo yo, lo dice la tecnología pero no lo han controlado bien", dijo Carlo Ancelotti, entrenador italiano de Real Madrid tras el empate de su equipo como local ante Manchester City por la ida de las semifinales de la Champions League.

La queja del DT es porque evidentemente la pelota se fue al lateral en la jugada previa a que De Bruyne convirtiera a los 22 minutos del segundo tiempo, el empate para los de Guardiola.

Enojado, Carletto agregó: ”Ganar 1-0 no cambiaba mucho el panorama. El árbitro no ha estado muy atento y me ha sacado la tarjeta a mí que no jugaba. Los jugadores merecían más tarjetas en el campo y no yo que estaba fuera".

La jugada

Bernardo Silva no pudo controlar por la derecha una pelota a la altura de los bancos -la pelota se fue- pero el juego siguió. Incluso, Real Madrid recuperó la pelota y la volvió a perder. El City elaboró la jugada que terminó en el remate esquinado del mediocampista belga.

El resumen del partido