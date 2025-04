El paso de Claudia Chiqui Tapia por Gelatina dejó momentos notables. “¿Vos por qué querés 20 equipos?”, le repreguntó a Pedro Rosemblat, y el presidente de la AFA respondió de manera notable.

También cuando el conductor le pidió con una sonrisa recordar el momento de la elección de Lionel Scaloni como entrenador de la Selección Mayor. Tapia se puso serio y desenmascaró a la “casta periodistítica” que no lo quería.

“Yo me acuerdo todo lo que dijeron”, dijo Chiqui. Y remató: “Si yo le daba la derecha a los periodistas particulares, hubiera elegido a los que los medios querían”.

El recuerdo de Menotti

Tapia confesó la influencia del Flaco a la hora de decidir contratar a Scaloni: "Menotti me dijo: ‘Si vos estás convencido no pongas etapas. No le des la Copa o las Eliminatorias. Si es tu técnico, es tu técnico hasta el Mundial 2022. Dale a él lo que necesite para que se sienta respaldado, nos vaya como nos vaya'.