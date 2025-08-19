La azafata
Tania González Ledesma, quien contó que fue amante de Demichelis, dijo que tuvieron sexo en la concentración de River
La supuesta amante de Martín Demichelis contó con lujo de detalles su vínculo con el exentrenador del Millonario en 'A la tarde' de América, y desató un huracán en las redes.
Martín Demichelis y Evangelina Anderson ya no están más juntos después de dieciocho años de relación.
El detonante del fin del vínculo fue que salió a la luz el engaño del exentrenador de River a la modelo, con una azafata de Aerolíneas Argentinas.
Pero lo grave del tema, y que involucra al mundo del fútbol, es que ella contó que tuvieron sexo en la concentración del Millonario -e incluso pasó la noche con él- en la previa a un partido.
El escándalo de la azafata
Tania González Ledesma estaba por casarse y el escándalo terminó con su relación.
Las reacciones de las redes
Demichelis quedó en el ojo de la tormenta y los usuarios se preguntaron cómo dejó a Evangelina Anderson por la azafata.