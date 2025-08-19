Martín Demichelis y Evangelina Anderson ya no están más juntos después de dieciocho años de relación.

El detonante del fin del vínculo fue que salió a la luz el engaño del exentrenador de River a la modelo, con una azafata de Aerolíneas Argentinas.

Pero lo grave del tema, y que involucra al mundo del fútbol, es que ella contó que tuvieron sexo en la concentración del Millonario -e incluso pasó la noche con él- en la previa a un partido.

El escándalo de la azafata

Tania González Ledesma estaba por casarse y el escándalo terminó con su relación.

Las reacciones de las redes

Demichelis quedó en el ojo de la tormenta y los usuarios se preguntaron cómo dejó a Evangelina Anderson por la azafata.