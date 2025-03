El baile histórico que le dio Argentina a Brasil en el Monumental sigue dejando perlitas. Al debate sobre si estuvo bien o no Dibu Martínez al hacer jueguitos, el posteo de Messi post partido, y la crisis inédita que la derrota dejó en la Verdeamarelha, se le suma esta joya de Nicolás Tagliafico.

El lateral izquierdo de la Scaloneta analizó en su streamming parte de la táctica y explicó por qué “Brasil no tuvo chances” de frenar a la Selección. “Ahí ya se ve claro cómo querían jugarnos, haciendo un 4-4-2. Pero jugarnos así a nosotros es prácticamente imposible".

Con paciencia y detenimiento de las imágenes, Nico fundamentó: "Primero porque tenemos tres mediocampistas contra dos de ellos y ahí tienen uno menos, ahí ya les estábamos ganando”. Y explicó: “Son claves los movimientos cuando uno va y uno viene, lo tenemos muy aceitado”.

Así, concluyó: “Era claro, vos jugás contra un Brasil que si bien no era el de antes, le gusta tener la pelota, hacer correr al rival, no les gusta no tener la pelota, tener que correr atrás. Tenían muchos delanteros y correr atrás de la pelota los mata. Ahora es más vertical, extremos que van mano a mano”.