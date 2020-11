El delantero uruguayo concedió una entrevista a Punto Penal, programa de Canal 10 de su país. Allí, Luis Suárez habló de fútbol, de su estado de salud tras contagirarse COVID-19, y de la selección uruguaya.

Pero también de Atlético de Madrid y Lionel Messi: “Ya hablé demasiado del Barça y prefiero dejarlo al margen ahora y disfrutar de este momento del Atlético".

Y de Leo, sentenció: "Como amigo y compañero de Leo me duele la situación y me preocupa por él como ser humano, pero también sé que está capacitado para poder salir adelante y dar vuelta esta situación”.

Por último, valoró a Diego Simeone como entrenador y ascendencia en el plantel madrileño: “Tiene muchísimas virtudes y te genera esa sensación y ambiente de vestuario de la selección, por lo que transmite y por la forma de convencer al jugador, que es espectacular".

Y concluyó sobre el Cholo: "No me sorprende porque de afuera me daba cuenta, pero sí estoy disfrutando de un entrenador que se valora muchísimo a nivel mundial”.