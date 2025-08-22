Federico Sturzenegger postuló a las SAD como solución al hablar de los graves hechos de violencia sucedidos el miércoles en el estadio Libertadores de América - Bochini

“Lo más dramático de ayer fue lo que tuvimos del estadio de Independiente", dijo el ministro de Desregulación del Estado. Y agregó: “Nosotros hace tiempo decimos que tenemos un problema en el fútbol argentino, tenemos el debate pendiente sobre si los socios van a tener libertad para elegir qué tipo de organización van a querer para su club, el debate de las SAD”. 

La respuesta de Pablo Toviggino

"La discusión está cerrada…"

X de Pablo Toviggino

“Te has olvidado que la discusión de las SAD está cerrada. Los Clubes son y eligen ser Asociaciones Civiles”, escribió en sus redes el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino. 

“Justamente el punto final lo puso la Justicia, a la cual deberás darle respuesta sobre la falsificación de instrumentos públicos. Si, de aquellos papeles que llevabas con tu carry on orgásmica !!!”, agregó Toviggino. 

Y fulminó al funcionario: “Seguís perdido en el bosque, Lobito de Dientes de Goma !!! Antes de hablar, sería bueno que te asesoren bien y no cometas los mismo errores que tus compañeritos de gabinete. Deseo para vos y ellos, pronto tengan novedades !!! En Fin”. 

Otro round de la pelea

En el último cruce entre ambos en redes, Toviggino atendió a Sturzenegger: “Son el peor gobierno de la historia, todo rompen”. Aquella vez, tema que parece haberse olvidado, la discusión fue por el feroz aumento en los impuestos a los clubes. 