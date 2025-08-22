Federico Sturzenegger postuló a las SAD como solución al hablar de los graves hechos de violencia sucedidos el miércoles en el estadio Libertadores de América - Bochini.

“Lo más dramático de ayer fue lo que tuvimos del estadio de Independiente", dijo el ministro de Desregulación del Estado. Y agregó: “Nosotros hace tiempo decimos que tenemos un problema en el fútbol argentino, tenemos el debate pendiente sobre si los socios van a tener libertad para elegir qué tipo de organización van a querer para su club, el debate de las SAD”.

La respuesta de Pablo Toviggino

"La discusión está cerrada…"

“Te has olvidado que la discusión de las SAD está cerrada. Los Clubes son y eligen ser Asociaciones Civiles”, escribió en sus redes el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino.

“Justamente el punto final lo puso la Justicia, a la cual deberás darle respuesta sobre la falsificación de instrumentos públicos. Si, de aquellos papeles que llevabas con tu carry on orgásmica !!!”, agregó Toviggino.

Y fulminó al funcionario: “Seguís perdido en el bosque, Lobito de Dientes de Goma !!! Antes de hablar, sería bueno que te asesoren bien y no cometas los mismo errores que tus compañeritos de gabinete. Deseo para vos y ellos, pronto tengan novedades !!! En Fin”.

Otro round de la pelea

En el último cruce entre ambos en redes, Toviggino atendió a Sturzenegger: “Son el peor gobierno de la historia, todo rompen”. Aquella vez, tema que parece haberse olvidado, la discusión fue por el feroz aumento en los impuestos a los clubes.