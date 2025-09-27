Sorprendió a todos: así fue la impresionante transformación de una figura de la selección española

En el fútbol, pocos nombres generan tanta nostalgia como el de Fernando Torres, apodado con cariño "el Niño". Tras colgar los botines, el histórico delantero español sorprendió al mundo con un cambio físico impactante: de aquel jugador veloz y ágil que brillaba en sus primeros años, pasó a convertirse, a los 38, en una figura robusta y con una musculatura marcada.

Durante casi dos décadas de carrera profesional, Torres fue reconocido por su contextura delgada y elegante. Medía 1,86 metros y su peso rondaba los 78 kilos, una fisonomía que, sumada a la frescura de su juventud, le dio el sobrenombre que lo acompañó a lo largo de toda su trayectoria.

Cómo fue la impactante transformación de Fernando Torres tras su retiro

Después de despedirse del fútbol profesional, Fernando Torres eligió un camino diferente, aunque igualmente exigente: el gimnasio. Su dedicación absoluta al entrenamiento transformó por completo su físico, hasta el punto de parecer un competidor de culturismo. La constancia y la disciplina son ahora sus armas principales.

El exdelantero español trabaja de manera integral todos los grupos musculares. Su rutina incluye la máquina de remo, clave para fortalecer espalda y brazos; la bicicleta fija y la cinta, que lo ayudan a conservar la resistencia y a esculpir las piernas. Este método férreo le permitió alcanzar una musculatura impresionante, demostrando que la pasión por el deporte puede canalizarse de nuevas maneras.

La evolución del "Niño" refleja el mismo compromiso que lo llevó a brillar en las canchas, solo que ahora intimida con su físico en lugar de con sus gambetas. Su transformación inspira y muestra un costado distinto del ídolo que supo emocionar a multitudes.

Dentro del fútbol, su huella es imborrable. En el Atlético de Madrid, club de sus amores, disputó 403 partidos y marcó 129 goles en dos etapas. En el Liverpool vivió uno de sus momentos más brillantes, con 81 tantos en 142 encuentros. En el Chelsea aportó 45 goles en 172 duelos, además de pasos breves por el Milan (1 gol en 10 juegos) y el Sagan Tosu japonés (7 en 40).

Con la camiseta de la selección española, Torres también se convirtió en figura histórica: jugó 110 partidos y anotó 38 veces, consolidándose como el tercer máximo artillero del país. Sus títulos lo dicen todo: campeón del mundo en 2010, doble campeón de Europa (2008 y 2012), ganador de la Champions League con Chelsea (2012), dos Europa League (Chelsea 2013 y Atlético 2018) y la FA Cup (2012).