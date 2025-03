Atlético de Madrid se quedó afuera de la Champions League, otra vez eliminado por Real Madrid en los octavos de final. Y otra vez hubo polémica por el penal anulado a Julián Álvarez por un supuesto doble toque en su remate.

En conferencia de prensa, le preguntaron una, dos, tres veces a Diego Simeone que le había parecido el fallo del VAR. Y esto respondió el Cholo: “Yo les hago una pregunta a ustedes, que por ahí lo vieron. Yo el penal no lo vi, me quedé por ahí caminando, sin ver la tanda. ¿Ustedes lo vieron? ¿Qué vieron? ¿La tocó, o no la tocó?".

El reportero titubeó y Simeone lo apuró con una sonrisa: “No tengas miedo. Si tenés miedo porque después te van a retar, no hablés”. Y de inmediato, preguntó a los que estaban presentes: “Cualquiera de los que está acá, ¿vio que la pelota la tocó Julián Álvarez dos veces, sí o no? Que levante la mano“.

El penal

“Aparentemente, el árbitro dice que [Julián] toca la pelota, pero la pelota no se mueve. Nunca vi al VAR llamar a revisar un penal en una tanda. Estoy orgulloso de mis jugadores, estoy contento. No pudimos ganarles, pero que la pasaron mal... seguro que se han acordado diciendo ‘estos siempre nos la pusieron jodido’", dijo Simeone.

Y remató: "Me voy perdiendo, pero en paz. Yo no hablaría de buena o mala suerte, hablaría de sentirnos orgullosos del equipo que tenemos y de cómo competirnos siempre. Eso quedará en la historia de todo este proceso que llevamos en el club".