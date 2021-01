El mundo Boca no tiene descanso ni en la previa de una final, la de hoy ante Banfield desde las 22.10 por la Copa Maradona. En una nota radial, Santiago Silva recordó el anuncio que hizo Riquelme antes de la final de la Copa Libertadores frente a Corinthians y lo criticó con dureza.

“En el 2012 perdimos la final. Lo que hizo Riquelme no se hace. Un líder positivo no lo hace por respeto a sus compañeros”, disparó.

Siguió: “A mí no me impactó lo de Riquelme cuando hizo saber que no seguía. No es una manera de generar un ambiente positivo en la previa de una final”. Y sentenció sobre el máximo ídolo de la historia de Boca: “No encontré algo positivo en la persona de Riquelme”.

¿Boca o Banfield?

El delantero, campeón con el Taladro y el Xeneize, quien dio su candidato para esta noche: “El favorito sin duda es Boca. Tiene la necesidad de ganar más allá del momento que viene de perder ante Santos”.

Aunque casi deseó: “Este partido para Banfield es una final. Sería un sueño para todos los chicos del club”.