Tras la eliminación de Racing a manos de Boca, y con el escándalo entre un dirigente y Diego Milito, el entrenador Sebastián Beccacece anunció este sábado que dejará su cargo una vez que finalice la Copa Diego Armando Maradona.

"Como saben, Diego (Milito) anunció hoy su salida definitiva de su espacio y eso me lleva a seguir ese camino. Hemos decidido con el cuerpo técnico, se lo he informado a Víctor (Blanco), al plantel y ahora a los hinchas y socios de Racing, que no vamos a continuar en la institución cuando terminen los tres partidos que quedan. Lo digo con dolor porque tengo un grupo muy leal, que admiro muchísimo", confirmó el DT en rueda de prensa.

Beccacece indicó que le hubiera “encantado seguir con Víctor y Diego porque me gusta todo de Racing: la gente que trabaja, los hinchas, el plantel que tengo, pero para ser creíble hay que ser coherente”. En esa línea, agregó: “No puedo decir una cosa y hacer otra".

"Les agradezco a todos los que nos pusieron palos en la rueda porque nos han hecho más fuertes. Siempre se habló de un bien común, que es Racing, pero cada uno tiene sus propios intereses", remarcó el entrenador.