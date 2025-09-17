Lionel Messi, Leo, siempre Messi. Otra noche en que nuestro 10 y capitán volvió a ser figura en el triunfo de Inter Miami por 3 a 1 ante Seattle Sounders, por la MLS. 

11 minutos de juego, Messi toma una pelota tras recuperación, junta rivales y asiste a Jordi Alba para el primer gol de Las Garzas. Minuto 27, Leo desperdicia un mano a mano notable que se estrella en el palo. Minuto 40, gol de Messi, a lo nueve, tirándose al piso, bien de goleador. 32, casi gol olímpico. 43, combinación con Allende y definición que tapa el arquero. 

El récord que le robó a CR7

Así, Leo llegó a su gol número 880 en su carrera y se convirtió en el futbolista más joven en alcanzarlo, a los 38 años y 84 días. Y superó a Cristiano Ronaldo. 

Resumen del triunfo rosa

El partido de Messi a los 38 años. 

GOL Y ASISTENCIA DE MESSI EN EL TRIUNFO DE INTER MIAMI EN CASA | Inter Miami 3-1 Seattle | RESUMEN

Lleva 20 gritos en la MLS, su equipo está otra vez en puestos de Playoffs, ocupa la quinta posición de la Conferencia Este, con 49 puntos. Las Garzas están a ocho puntos del líder Philadelphia Union, pero con tres partidos menos. 

Próximo partido para ver a Messi: sábado, cuando Inter reciba a DC United, también en Florida, desde las 20.30, hora de Argentina.