Lionel Messi, Leo, siempre Messi. Otra noche en que nuestro 10 y capitán volvió a ser figura en el triunfo de Inter Miami por 3 a 1 ante Seattle Sounders, por la MLS.

11 minutos de juego, Messi toma una pelota tras recuperación, junta rivales y asiste a Jordi Alba para el primer gol de Las Garzas. Minuto 27, Leo desperdicia un mano a mano notable que se estrella en el palo. Minuto 40, gol de Messi, a lo nueve, tirándose al piso, bien de goleador. 32, casi gol olímpico. 43, combinación con Allende y definición que tapa el arquero.

El récord que le robó a CR7

Así, Leo llegó a su gol número 880 en su carrera y se convirtió en el futbolista más joven en alcanzarlo, a los 38 años y 84 días. Y superó a Cristiano Ronaldo.

Resumen del triunfo rosa

El partido de Messi a los 38 años.

Lleva 20 gritos en la MLS, su equipo está otra vez en puestos de Playoffs, ocupa la quinta posición de la Conferencia Este, con 49 puntos. Las Garzas están a ocho puntos del líder Philadelphia Union, pero con tres partidos menos.

Próximo partido para ver a Messi: sábado, cuando Inter reciba a DC United, también en Florida, desde las 20.30, hora de Argentina.