Con dos golazos y una asistencia de Lionel Messi, Inter Miami goleó 4-0 a New York City como visitante por MLS y selló su clasificación a los Playoffs.

Baltasar Rodríguez y Luis Suárez, de penal, consumaron el resultado.

Resumen del recital de Leo

Barrilete cósmico… Tras eludir la foto con Javier Milei en Nueva York, Leo la rompió con su euqipo.

La próxima función de Messi será en Canadá, donde Las Garzas se medirán ante Toronto FC, ya eliminado de la competencia. Sábado 17.30 horas de nuestro país. Y luego el martes, recibirá a Chicago Fire.

Seguramente Javier Mascherano rote a algunos de los titulares de cara al comienzo de los Playoffs.