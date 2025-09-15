En junio pasado, el ex boxeador argentino, Sergio Maravilla" Martínez, defendió a Javier Milei. "Vino a barajar y dar de nuevo, lo banco muchísimo", dijo Sergio.

Bueno, este domingo volvió a hacerlo al comparar a la oposición al presidente con un "marido golpeador". La polémica analogía la hizo en una entrevista en el podcast Agostini.

"Los que dicen eso (que Milei es violento) en Argentina tienen el mismo proceder que un marido golpeador", lanzó Martínez, y agregó que la oposición "te aprieta las clavijas por todos lados. Te castigan, te golpean, te lastiman, te lapidan, te condenan".

"Nosotros somos puro amor mientras tildan a Milei de violento. La oposición se encontró con un tipo que te va con los tapones a la cara", dijo Maravilla.

Y concluyó con una trillada afirmación: "En Argentina tuvimos 80 años de peronismo y fíjate cómo está. Dale, dejate de joder, abrí los ojos".