Este lunes, y después de varias versiones cruzadas, Miguel Ángel Russo comenzó oficialmente a su tercer ciclo como entrenador de Boca.

Luego de su salida de San Lorenzo, el experimentado DT de 69 años fue presentado en conferencia de prensa por el presidente de club Juan Román Riquelme.

Después de escuchar las primeras definiciones de Russo, el exfutbolista Cristian Traverso se emocionó en la pantalla de Tyc Sports.

El ahora panelista de la señal deportiva no pudo contener las lágrimas: “Yo lo conozco a Miguel. Me encanta que venga a poner el hombro a Boca. Cuando te eligen para dirigir a Boca no hay forma de decirle que no. Y cuando te resume ‘Boca es distinto’, me emociona, porque podría estar en su casa tranquilamente".