En la caída de Independiente por 1 a 0 en Santiago frente a la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, Julio Vaccari fue protagonista por su gesto viral, y ahora, después de la derrota con Vélez, por el cruce con un periodista.

El Rojo perdió por 2 a 1 en el Estadio José Amalfitani, y marcha último en la Zona A del Torneo Clausura. Una vez finalizado el encuentro, Vaccari habló en conferencia de prensa y tuvo un tenso cruce con Damián Iribarren, conocido como El Talibán.

Todo se desató cuando un cronista se refirió a las dudas sobre su continuidad en la institución. "Y vos asentís. Vos, de nuevo, me querés echar”, lanzó el DT, mirando fijamente a Iribarren, y generado un tenso intercambio.