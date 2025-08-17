Picante ida y vuelta
Se pudrió todo en la conferencia y Vaccari tuvo un duro cruce con El Talibán: "Me querés echar"
Independiente extendió la mala racha y cayó por 2 a 1 ante Vélez Sársfield en el Estadio José Amalfitani. "Vos, de nuevo, me querés echar", le dijo el entrenador al periodista Damián Iribarren.
En la caída de Independiente por 1 a 0 en Santiago frente a la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, Julio Vaccari fue protagonista por su gesto viral, y ahora, después de la derrota con Vélez, por el cruce con un periodista.
El Rojo perdió por 2 a 1 en el Estadio José Amalfitani, y marcha último en la Zona A del Torneo Clausura. Una vez finalizado el encuentro, Vaccari habló en conferencia de prensa y tuvo un tenso cruce con Damián Iribarren, conocido como El Talibán.
Todo se desató cuando un cronista se refirió a las dudas sobre su continuidad en la institución. "Y vos asentís. Vos, de nuevo, me querés echar”, lanzó el DT, mirando fijamente a Iribarren, y generado un tenso intercambio.