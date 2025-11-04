Las fuentes del streamer
Se picó fuerte en redes con el ranking de Davoo Xeneize de los equipos argentinos con más hinchas
El streamer agitó el avispero de las redes al confeccionar un ranking con los equipos argentinos con hinchada más numerosa. Primero puso a Boca, y se olvidó de algunos grandes del interior. Y en las redes se picó fuerte.
Davoo Xeneize hizo un listado de los equipos del futbol argentino con más hinchas y se puso en contra a las redes, sobre todo a usuarios del, mal llamado, interior del país.
"Boca, River, Independiente, San Lorenzo, Racing, los rosarinos y Estudiantes, en ese orden", aseguró Davoo, en stream junto a Gastón Edul.
Y las redes se picaron: