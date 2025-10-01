"Me dejaron un fajo de billetes atado a la bombacha", declaró ante la Justicia la joven periodista de 24 años que denunció por abuso sexual con acceso carnal agravado a Sebastián Sosa, Abiel Osorio, Braian Cufré y José Florentín, todos futbolistas de Vélez en marzo de 2024.

Por entonces, el Fortín viajó a jugar ante Atlético a la provincia de Tucumán. Pasados quince meses, la causa todavía no fue elevada a juicio. Y este martes, ella intentó quitarse la vida.

Contragolpe

A través de sus abogados, José Florentín, actual futbolista de Central Córdoba, denunció a la mujer por falso testimonio, adulteración de documentos, estafa procesal y asociación ilícita.

El jugador solicitó ante la Unidad Fiscal de Decisión Temprana del Poder Judicial de Tucumán ser aceptado como querellante. En su presentación, denuncia también a los abogados de la víctima, familiares, dirigentes y otras personas vinculadas al caso. Según Florentín, el hecho "jamás ocurrió".

Cómo sigue la causa

Tanto las defensas de los implicados como el Ministerio Público Fiscal evalúan el pedido urgente de elevación a juicio, como así solicitudes de sobreseimiento.