El jueves, San Lorenzo le ganó 3 a 2 a Liverpool de Montevideo por la Copa Libertadores con un cabezazo agónico de Gastón Campi. Y la imagen de Rubén, este hincha celebrando con una sonrisa al cielo, se hizo viral.

El Cuervo contactó a Rubén, que contó su historia, la relación con su padre ya fallecido y su madre. Y conoció a los jugadores y referentes del plantel. Hay que verle la emoción a este hincha al abrazar al Pipi Romagnoli y Néstor Ortigoza.

“Los goles son para mi viejo, siempre. Él me enseñó esto, él me trajo a la cancha. Él me enseñó que acá se podía ser feliz sin importar los problemas que tenga, gane o pierda. Yo a mi papá lo admiro, y creo que en cualquier club debe ser igual. Una vez que entro acá adentro, yo estoy con mi papá”, contó Rubén en el genial video que compartió San Lorenzo.

Y se llevó un pantalón de su cuadro, firmado por todos los jugadores, que le entregó el paraguayo Adam Bareiro.