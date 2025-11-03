La trayectoria de Camilo Zúñiga en el fútbol se distinguió por su regularidad y los logros obtenidos a lo largo de los años. Tras consolidarse como pieza fundamental en el lateral derecho de Atlético Nacional durante la década de 2000, donde fue parte de varios títulos en el fútbol colombiano, su nombre ganó reconocimiento internacional al incorporarse al Napoli, equipo con el que continuó su exitosa carrera.

En la actualidad, el exfutbolista decidió emprender un nuevo desafío profesional, orientado a acompañar a los deportistas de su país en su desarrollo integral. Así nació 360 Sport Agency, una empresa creada con el propósito de asesorar y potenciar el talento colombiano, no solo en el ámbito deportivo, sino también en su crecimiento personal y profesional fuera del terreno de juego.

Cuál es la nueva iniciativa que lanzó Camilo Zúñiga en su país

La iniciativa de esta nueva agencia tiene como eje principal brindar un respaldo integral a los futbolistas y sus familias, abarcando múltiples aspectos que van desde la asesoría legal y fiscal hasta la gestión de imagen, comunicación y marketing deportivo.

Entre los servicios más relevantes se incluyen la negociación de contratos —con el objetivo de garantizar condiciones económicas y deportivas favorables— y la planificación de carreras a largo plazo, orientada a potenciar al máximo las capacidades de cada atleta.

Además, la firma busca ofrecer un acompañamiento continuo en las distintas áreas que inciden en el desarrollo profesional, consolidándose como una respuesta concreta ante la incertidumbre que atraviesan muchos talentos jóvenes del fútbol colombiano en su camino hacia la profesionalización y la búsqueda de nuevas oportunidades.

Durante la presentación oficial del proyecto, Camilo Zúñiga estuvo acompañado por dos figuras emblemáticas del fútbol cafetero: Aldo Leão Ramírez, quien comparte con él la dirección de la agencia y su labor en la fundación que ambos impulsan, y Mario Alberto Yepes, excompañero de la selección nacional y referente del deporte colombiano.