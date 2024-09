El mundo del basquet está regido por grandes figuras que marcaron un antes y después en la historia de este deporte tan practicado en Estados Unidos.

Indudablemente, una de las caras ampliamente reconocidas es Michael Jordan, quien ha logrado hazañas y batido récords que dan de qué hablar.

Cómo es la historia de los dos contratos de Michael Jordan que cambiaron la historia de los deportes

Hace 40 años, cuando Michael Jordan firmó su primer contrato profesional con los Chicago Bulls, el equipo era el menos popular de la ciudad. Tras su primera práctica, uno de los asistentes le dijo al gerente general, Rod Thorn, responsable de su selección en el puesto número 3 del draft: "No te equivocaste, este chico es realmente muy bueno".

El primer contrato de Jordan fue de 2.720.500 dólares por 4 años, pero no fue el único acuerdo que cambió su vida. El contrato que firmó con Nike en ese mismo período sería aún más trascendental, revolucionando el marketing deportivo y convirtiéndolo en el atleta que más dinero genera en el mundo, incluso 21 años después de su retiro.

Inicialmente, Jordan quería firmar con Adidas y, en su defecto, con Converse, la marca que utilizaba en la universidad y que vestía a su ídolo, el Doctor J. Sin embargo, fue convencido por sus padres y su representante, David Falk, de que Nike sería la mejor opción.

Jordan no solo elevó a los Bulls, sino que también impulsó un nuevo auge en la NBA, tomando el relevo de estrellas como Magic Johnson y Larry Bird. Con sus comerciales, como el famoso "Come fly with me", Jordan inspiraba a sus fans y luego lo demostraba en la cancha con su electrizante estilo de juego y sus victorias icónicas.