Sebastián Driussi volvió a sentir ante Independiente Rivadavia una molestia en la misma zona en la que se había desgarrado el 17 de septiembre, ante Palmeiras, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El 12 de octubre frente a Sarmiento, en el Monumental, volvió a jugar y después fue titular en la victoria ante Talleres.

Cuando parecía que podía tener continuidad, el viernes, frente a Independiente Rivadavia volvió a tener que abandonar la cancha por lesión.

Marcelo Gallardo no podrá tenerlo en cuenta para el partido contra Gimnasia, y es probable que se pierda el superclásico e incluso el duelo ante Vélez en Liniers.

Todo apunta a tenerlo de nuevo en un eventual cruce de octavos de final, si es que River consigue clasificarse.