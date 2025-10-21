La rivalidad entre Argentina y México crece día a día. Y puede explicarse de manera futbolística por las veces que les ganamos partidos clave de Mundial -2006, 10 y 22- o la final de la Copa América 1993. Pero también en términos boxísticos, basta con ver los memes del Canelo Álvarez tras su última derrota en septiembre.

Y recrudeció en el último Mundial Sub 20 en el que los pibes de Diego Placente eliminaron al Tri en cuartos de final. Incluso un medio mexicano se burló del entrenador argentino tras la final que perdimos ante Marruecos.

El próximo Mundial 2026 se jugará en México, Estados Unidos y Canadá. Una reconocida cuenta de redes salió a la calle a preguntarles a los mexicanos a qué Selección prefieren evitar en la Copa del Mundo.

Y la mayoría eligió Argentina. No hay remate.