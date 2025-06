Ignacio Schor es uno de los fubolistas más mimados del Platense campeón. Porque el Pájaro -protagonizó un genial momento con la novia durante los festejos del títullo- hizo inferiores en Vicente López, se fue a préstamos a Newell's y volvió.

En nota con ESPN, el delantero e 24 años rompió en llanto al contar el momento que vivió en inferiores cuando River lo dejó libre. “Me acuerdo cuando me dejan libre de River, que para mi fue un dolor inmenso, porque yo vivía cerca, iba al colegio, tenía a todos mis amigos ahí...".

Pidió disculpas por llorar, y siguió: "Cuando le tuve que contar a mi mamá que ya no era jugador fue un dolor inmenso. Yo tenía que volver al colegio, al instituto, y todos mis compañeros seguían jugando y yo no“. Y volvió a lagrimear.

“La verdad que hay veces que es difícil. Esas decisiones que uno toma de seguir jugando, de madurar cuando uno es chico que te toca eso. Agradecerles por seguir adelante, por no abandonar el sueño. Todo se cumple en la vida y que hoy estoy acá gracias a seguir haciendo fuerza“, dijo.

Y le dedicó un párrafo a sus padres: “La verdad es que tanto mi viejo como mi vieja, los dos me acompañaron toda mi vida en el fútbol, que es algo a veces difícil, esto de que los padres te acompañen en el fútbol. Ellos dos me acompañaron siempre al 100 por ciento. Me llevaron a todos lados, en el Baby en Ciudad, en River, en Platense, en todos lados. Estoy muy agradecido con ellos y fue hermoso poder celebrar el título con ellos en la cancha”.

Emoción de campeón, de revancha, de puro fútbol.