Scaloni se plantó cuando le preguntaron si servía un amistoso contra Puerto Rico
Tras la goleada 6 a 0 a Puerto a Lionel Scaloni le preguntaron en conferencia de prensa si sirven este tipo de amistosos para la Selección. En las redes se quejan de los últimos partidos de los campeones del mundo y le apuntan a Chiqui Tapia.
Tras la goleada 6 a 0 a Puerto Rico en la que Argentina volvió a demostrar su poderío ante un rival inferior, Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa.
Al entrenador campeón del mundo y bicampeón de América le preguntaron si servía partidos así. "Son válidos, los partidos hay que jugarlos. Nos juntamos, pudimos hacer entrenamientos más intensos de lo normal y eso estuvo bueno".
Además, el DT reflexionó sobre la gran oportunidad que le dio a los debutantes Flaco López, Aníbal Moreno, Lautaro Rivero y Facundo Cambeses: "Ponerse esta camiseta es importante. Sobre todo, en estos partidos, ver a los chicos. Yo debuté en un partido con Libia y todavía lo tengo grabado en mi memoria. Es importante para ellos. No se lo van a olvidar más".
Y en las redes se viraliza el listado de los últimos 14 amistoso que jugó la Scaloneta. Y hay debate.