Tras la goleada 6 a 0 a Puerto Rico en la que Argentina volvió a demostrar su poderío ante un rival inferior, Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa

Al entrenador campeón del mundo y bicampeón de América le preguntaron si servía partidos así. "Son válidos, los partidos hay que jugarlos. Nos juntamos, pudimos hacer entrenamientos más intensos de lo normal y eso estuvo bueno"

 Además, el DT reflexionó sobre la gran oportunidad que le dio a los debutantes Flaco López, Aníbal Moreno, Lautaro Rivero y Facundo Cambeses: "Ponerse esta camiseta es importante. Sobre todo, en estos partidos, ver a los chicos. Yo debuté en un partido con Libia y todavía lo tengo grabado en mi memoria. Es importante para ellos. No se lo van a olvidar más".  

Y en las redes se viraliza el listado de los últimos 14 amistoso que jugó la Scaloneta. Y hay debate. 

