Al entrenador le preguntaron cuántas chances tiene Argentina frente a Brasil en una hipotética final de Copa. Y Scaloni sacó pecho: "El último partido que perdió Brasil fue con Argentina. Fue muy parejo en Arabia. Con dos selecciones tan potentes puede pasar cualquier cosa. Podemos hacer un buen partido si nos tocaría jugar con ellos. Brasil tuvo sus dificultades para ganar, pero es una selección consolidada. No hay que descartar nada y menos en esta Copa América".

El DT confirmó los once que este lunes desde las 21 enfrentará a Bolivia por la última fecha del Grupo A. "Vamos con: Franco Armani: Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Alejandro Gómez, Guido Rodríguez, Exequiel Palacios y Ángel Correa; Lionel Messi y Sergio Agüero".

La titularidad de Messi

Esto contestó Scaloni sobre Messi y el descanso: "En esta selección hay un solo jugador que tiene la titularidad asegurada y todos saben quién es. El resto tiene que ganársela. Tenemos nuestra base y muchos nos representaron de la mejor manera y siguieron en el equipo. Es importante que sigan demostrando partido a partido y que no se relajen. Eso lo dejé claro el primer día, ellos lo saben muy bien. Decidimos por el bien del equipo y no por el bien individual".

¿Los mismos 11?

"La mayoría de las veces que pudimos haber repetido, no hemos tenido a los jugadores. Me hubiera gustado repetir el equipo. La base son siete u ocho que siempre han repetido. Todas las selecciones tienen tres o cuatro jugadores que van rotando y demostrando que pueden estar. Es la competencia sana que tiene este deporte y saben que en cualquier momento pueden entrar. Estoy convencido que están los mejores y partido a partido hay que buscar lo mejor. Las lesiones y la poca continuidad hicieron que no podamos repetir.

Por último, al seleccionador le recordaron la racha de 17 partidos que lleva Argentina sin perder. "No sabía muy bien cuántos partidos el equipo llevaba sin perder, no es algo que me preocupe", contestó Scaloni. Y consideró: "Lo que sí creo es que el equipo está bien, más allá de que hay que ajustar cosas. Estamos confiados y seguimos siendo bastante sólidos a pesar de los nombres. Hay algunas cosas que nos gustaría mejorar, pero la estadística está ahí y es bueno saberlo aunque no sea lo más importante".