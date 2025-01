“Sería un atrevido si opino de política, lo que quiero es que apoyemos al Presidente que esté sentado. No es por tirar la pelota afuera, pero a mí no me importa quién esté sentado dirigiendo”, contestó Lionel Scaloni cuando le preguntaron ”¿Cómo ves a Argentina?".

El DT de la Selección Argentina ofreció una entrevista a DSports, allí se admitió ser “un ignorante” en materia política, advirtió que “no por ser entrenador de la Selección tengo que opinar de eso”.

Y las redes reaccionaron: