“Con la despedida de Leo nos olvidamos de lo que él representa para nosotros, y lo que representó para él el partido del otro día” sinceró Lionel Scaloni sus sensaciones sobre el último partido de Nicolás Otamendi por Eliminatorias en Argentina.

Como premio a su trayectoria, el director técnico de la selección adelantó que será el capitán del equipo ante Ecuador.

Y más allá de sus méritos futbolísticos, Scaloni remarcó que el defensor del Benfica ha tenido en la conformación del seleccionado que ganó la Copa del Mundo en Qatar.