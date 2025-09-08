El fin de una era
Scaloni destacó a Otamendi: "Es un histórico que merece todo el reconocimiento, será recordado y mañana será el capitán"
El entrenador del seleccionado argentino hizo un alto en la conferencia de prensa previa al duelo con Ecuador para homenajear a Nicolás Otamendi, quien está disputando sus últimos encuentros con la celeste y blanca.
“Con la despedida de Leo nos olvidamos de lo que él representa para nosotros, y lo que representó para él el partido del otro día” sinceró Lionel Scaloni sus sensaciones sobre el último partido de Nicolás Otamendi por Eliminatorias en Argentina.
Como premio a su trayectoria, el director técnico de la selección adelantó que será el capitán del equipo ante Ecuador.
Y más allá de sus méritos futbolísticos, Scaloni remarcó que el defensor del Benfica ha tenido en la conformación del seleccionado que ganó la Copa del Mundo en Qatar.