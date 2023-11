“El equipo lo tengo decidido”, admitió Lionel Scaloni en conferencia de prensa este lunes, un día antes del duelo ante Brasil en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, por la fecha 6 de las Eliminatorias Sudamericanas. Y aclaró: "Pero todavía no se los dije a ellos, así que primero voy a hacer eso. Hay posibilidades de que Di María sea titular, como la tiene el resto de sus compañeros. La idea es no tocar mucho al equipo, pero algún cambio seguramente haya".

Ante los medios, el entrenador campeón del mundo se explayó aún más: "Si hay cambios, que va a haber algunos, no será por rendimiento. No por jugar un buen o mal partido voy a cambiar, sí para intentar hacer daño al rival y que el rival no nos haga daño. Pero bajo ningún concepto lo haríamos por un partido, no es nuestra característica y en este caso es puntual, es una decisión que tomaremos en base al rival que nos enfrentamos".

Así, comenzaron las consideraciones periodísticas sobre un cambio de esquema para pasar un a un 3-5-2. Quizás porque así habló del momento que atraviesa a Brasil: "Hay que ver el partido de Brasil contra Colombia, es relativo decir que viene golpeado, hizo un buen partido. Con Colombia hizo un buen partido hasta el minuto 76, el resultado es engañoso. Brasil tiene buen nivel. Son selecciones grandes, que vengan como vengan tiene que salir a ganar, no va a cambiar el momento del equipo, el entrenador tiene una manera de jugar, que no la va a cambiar. Nunca se sabe si es un buen o un mal momento, es Brasil y sabemos lo que hay".

Y sobre las ausencias de Neymar y Vinicius, advirtió: "Estas grandes selecciones tienen reemplazos, si mirás el equipo que dicen que va a jugar, son todos jugadores de primer nivel, jóvenes, rápidos, con trayectoria en equipos importante y seguramente su entrenador tendrá preparado algo por la falta de figuras. Es Brasil, sabemos todo lo que significa".

Otras declaraciones de Scaloni

Sobre la derrota con Uruguay, el DT dijo: "Después de la derrota con Uruguay comentamos el partido, cómo fue, le dimos nuestro parecer y a pensar en el siguiente, no queda otra. Es un partido importante y nada más, no hay mucho más que decir".



A Scaloni le preguntaron sobre el regreso de Argentina, otra vez al Maracaná contra Brasil -este martes a las 21.30- como en la Copa América. "Somos de los que pensamos que siempre hay que pensar en el presente. Este partido tiene un condimento que no basta mucho para que el jugador salga preparado a la cancha. Es un clásico, es Brasil, en su cancha. Tiene un condimento especial y no hace falta recordar la Copa América, pasó mucho, dos años y medio, y los jugadores son otros. Creemos que hay que enfocarse en lo de ahora que es lo realmente importante", respondió Scaloni.