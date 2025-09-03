La despedida de la Selección de Lionel Messi en el partido contra Venezuela de la anteúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026 tiene conmovido al país y al mundo del fútbol.

Y al entrenador Lionel Scaloni también. En conferencia de prensa, el DT confirmó que Leo “va a ser titular”. Y admitió: “Será un partido emotivo, especial y lindo por lo que declaró Leo”.

La emoción de Scaloni

“Soy el primero en disfrutar de poder entrenarlo, es un placer. Espero que él mismo lo disfrute y la gente también. Yo lo vivo normal”, sonrió y se emocionó ante la pregunta de un periodista.

Jugar y dirigir al mejor del mundo

“Por lo pronto jugué con él y tenerlo de compañero y darle la pelota fue algo hermoso. Después estar en un Mundial y que lo haya ganado es emocionante. Con el correr del tiempo será más valorable esto”, dijo Lionel.

Y dejó una puerta abierta al futuro de Messi: “Quizás mañana no sea su último partido en Argentina, porque buscaremos que juegue otro, porque se lo merece. Cuando entra al predio, tiene algo que no se lo vi a nadie y es lo que genera como persona. Ha sido y es un placer dirigirlo, porque hoy está y hay que disfrutarlo”.

La conferencia completa

En el final, Scaloni deseó: “El hincha que venga a la cancha a disfrutar el momento. Desde que se ganó lo que se ganó, se generó algo especial con la gente y los jugadores. Queremos que siga la gente con esa fiesta y ojalá sea para siempre”.