Este viernes Silva grabó un mensaje que compartió en sus historias de Instagram en el que aclaró lo que llamó una "falsa alarma": "En una radio, un periodista dio la información de que me iban a habilitar a la tarde de ayer. No es real. Yo fui a hacer un reclamo a la AFA por mi cuenta pero no estoy habilitado. Sigo peleando por esta situación y seguimos".

El periodista Hugo Balassone anunció que la AFA "perdonaría" al delantero y le permitiría volver a jugar al fútbol. Sin embargo el uruguayo desmintió las palabras del panelista de La Red y TyC Sports.