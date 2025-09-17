Este lunes en San Lorenzo hubo una reunión de Comisión Directiva en la que se declaró el estado de acefalía del club, y por ende el fin del mandato del polémico Marcelo Moretti

Trece miembros renunciaron a la CD, y mientras esto se definía, en la puerta del estadio un grupo de hinchas comenzó a violentar uno de los accesos

Allí fue Christian Evangelista, Sandokán -exjefe de la barra y miembro de la CD-, a calmar los ánimos a su manera. "¿Qué hacen? ¿Quién quiere pelear? ¿Están todos loquitos de la cabeza? Esta es la casa de ustedes y vienen a romperla por un pelotudo", le gritó y calmó las aguas. 

Renuncia, acefalía y después 

Conferencia de prensa de Martín Cigna, ahora exsecretario del club. 

ACEFALÍA en San Lorenzo: ¿qué significa y qué pasa con Moretti?

Así las cosas, el próximo paso que debe dar San Lorenzo desde lo legal es formar en 48 horas una comisión transitoria; luego sí convocar a elecciones en un plazo de 60, 90 ó 120 días. 