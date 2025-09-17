Este lunes en San Lorenzo hubo una reunión de Comisión Directiva en la que se declaró el estado de acefalía del club, y por ende el fin del mandato del polémico Marcelo Moretti.

Trece miembros renunciaron a la CD, y mientras esto se definía, en la puerta del estadio un grupo de hinchas comenzó a violentar uno de los accesos.

Allí fue Christian Evangelista, Sandokán -exjefe de la barra y miembro de la CD-, a calmar los ánimos a su manera. "¿Qué hacen? ¿Quién quiere pelear? ¿Están todos loquitos de la cabeza? Esta es la casa de ustedes y vienen a romperla por un pelotudo", le gritó y calmó las aguas.

Renuncia, acefalía y después

Conferencia de prensa de Martín Cigna, ahora exsecretario del club.

Así las cosas, el próximo paso que debe dar San Lorenzo desde lo legal es formar en 48 horas una comisión transitoria; luego sí convocar a elecciones en un plazo de 60, 90 ó 120 días.