"Es fuchibol...", dijo Jorge Sampaoli en conferencia de prensa tras el gran triunfo de Atlético Mineiro por 3 a 1 sobre Independiente del Valle en Belo Horizonte que clasificó al Galo a la final de la Copa Sudamericana.

Sampaoli, que desde que llegó esta invicto y recuperó el nivel de jugadores clave, es muy respetado en Brasil.

La otra semifinal entre Lanús y la Universidad de Chile se juega este jueves en la Fortaleza, tras el antecedente del polémico empate en Santiago. La final será el 22 de noviembre en Asunción, Paraguay.

