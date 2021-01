Primero atendió Russo: "Miguel quería un 1 vs 1. Las bandas no funcionamos bien, los laterales no se proyectaron bien, no hubo combinaciones con los extremos.".

Después le llegó el turno a sus compañeros de atrás: "Yo me hago cargo que perdí la pelota y no corro, pero también tenía a toda la defensa atrás, no dejé al equipo mal parado." Y para colmo minimizó a Boca al señalar: "Si llega algo mejor, me voy a ir de Boca".

El error contra Santos

ESPN Fútbol Club Argentina on Twitter

Como era de esperar sus palabras no pasaron desapercibidas y en las redes estallaron:

“Gente comparando a Salvio con NANDEZ, por favor que termine este mes!!!! https://t.co/a7fEYxL73E”— Mary Rodríguez on Twitter Link Mary Rodríguez on Twitter

“bueno salvio ahí tenés la puerta podes irte apurate que el sodero seguro se está empomando a tu señora cornudo mogólico”— phobia on Twitter Link phobia on Twitter

“Igual rascando el tarro, prefiero que declaren como el culo bardeando como Zárate que todo pelotudo como Salvio”— Mary Rodríguez on Twitter Link Mary Rodríguez on Twitter

“El Toto Salvio un tipazo, como compañero le pongo un 10 https://t.co/fkEj8jK6Pw”— Pepinillo Orellana on Twitter Link Pepinillo Orellana on Twitter

“Que la madre y el padre de Salvio tengan una platea en La Bombonera y el hijo se vaya a ganar el dinero que pretende como profesional en Asia o Europa. Boca necesita otro tipo de futbolistas. Comprometidos adentro y afuera de la cancha.”— Flecha ⬆️ on Twitter Link Flecha ⬆️ on Twitter

“Tonto Salvio”— mauro on Twitter Link mauro on Twitter

“Tévez viendo las declaraciones de Salvio”— 〽️ on Twitter Link 〽️ on Twitter

“¿el toto salvio se quiere ir de boca? por lo menos tiene autocrítica después de no haber jugado bien un sólo partido importante en todo su paso por boca, igual me hace mal porque le tenía muchísima fe pero bueno, ya fue.”— agustín on Twitter Link agustín on Twitter

“Salvio no levantó las piernas ni generó una situación de gol en las semifinales frente a Santos pero en una entrevista de treinta minutos culpó a los compañeros que no rindieron y al entrenador que no preparó bien el partido. Declara como juega.”— Matías Baldo on Twitter Link Matías Baldo on Twitter

“Si vos sos Villa, ¿Das el plus por tus compañeros si te putean en todas? Si sos Zárate, ¿das un plus por Tévez que dijo que te trajeron para sacarlo a él? Si sos cualquier defensor, ¿Das el plus por Salvio cuando te mandó en cana? El fútbol es contagio también.”— Federico (River) on Twitter Link Federico (River) on Twitter

“Ahhhh bueno Nono , salvio ándate de boca a tirar caños y hacer pelotudeces a otro lado https://t.co/8uxwxSABrb”— Valen Diaz on Twitter Link Valen Diaz on Twitter

“mas de uno enojado por lo de Salvio con el tema si le llega una mejor oferta se va o lo piensa. Se olvidan que esto para ellos es por plata? tienen 10/15 años para salvarse ellos y todas las generaciones que puedan, que fácil es hablar con el bolsillo ajeno”— Gabriel Paverini on Twitter Link Gabriel Paverini on Twitter