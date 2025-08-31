Cuiden a Miguel...
Russo se quedó dormido en pleno triunfo de Boca y las redes se preocupan con memes tremendos
Las cámaras mostraron la imagen y enseguida se hizo viral. Entre preocupación y chistes, las redes hicieron tendencia al DT de Boca tras la victoria ante Aldosivi 2 a 0 en Mar del Plata.
Sucedió a los 27 minutos del triunfo de Boca sobre Aldosivi 2-0 en Mar del Plata por la séptima fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025.
Miguel Ángel Russo se dormitó en pleno partido y la imagen se hizo viral rápidamente. Y en las redes hay preocupación y memes: