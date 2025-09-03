Cuando el último fin de semana Miguel Ángel Russo se quedó dormido durante el partido de Boca ante Aldosivi, las alarmas se encendieron en el club.

Por eso este martes, el entrenador se sometió a nuevos estudios médicos que revelaron una infección urinaria, por lo que Miguelo debió ser internado durante la noche en el Instituto Fleni, del barrio porteño de Belgrano.

Así, este miércoles y jueves quién estará al frente de los entrenamientos del plantel será su ayudante, Claudio Úbeda.

Y en las redes hay pedidos de respeto: