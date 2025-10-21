Franco y su continuidad
Rumor: ¿Y si la orden de no pasar a Gassly fue una prueba de Briatore para Colapinto?
Desde Inglaterra, circula el rumor que indica que el asesor deportivo de Alpine habría puesto a prueba al piloto argentino durante el GP de Estados Unidos. Y Franco no le falló ¿o sí?
La Fórmula 1 habla de la maniobra de Franco Colapinto en el GP de Estados Unidos. Revistas especializadas y hasta históricos pilotos de la máxima elogiaron al joven piloto argentino.
Y a la espera de una posible sanción de Alpine para Franco, surgió un rumor en Inglaterra.
Esto fue revelado por el periodista Thomas Harpe: "Les voy a contar un chisme que me llegó hoy a la tarde de alguien que está en Inglaterra, que sabe de esto y que está con la prensa y toda esa historia".
Y remató: "Aparentemente, la orden de dar esa orden tan absurda fue de Briatore para ver cuál sería la reacción de Colapinto".