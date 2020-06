Oscar Ruggeri, siendo parte del programa, y el resto de los campeones del '86 recibieron hoy un nuevo homenaje en vida por el 34º aniversario del campeonato mundial logrado en México.

El 'Cabezón' reveló detalles inéditos del viaje de vuelta al país y recordó: "Cuando Diego se durmió, le sacamos la Copa y nos empezamos a sacar fotos todos antes de que se despertara".

También contó que "el piloto vino a decirnos que dejáramos de saltar porque no podía mantener el avión. Mirá que yo le tengo cagazo a los aviones pero en ese momento no me importaba nada".

Otras anécdotas de Ruggeri:

“"DIEGO ME DECÍA: '¿VISTE CÓMO LOS PASÉ A TODOS?', COMO SI FUERA FÁCIL" #90MinutosFOX | Oscar Ruggeri reveló detalles de su charla con Maradona y comentó entre risas: "¿Sabe que me dijo? Que iba mirando a Valdano todo el tiempo". https://t.co/AtdJ5MZOfP”— FOX Sports Argentina on Twitter Link

“"¡¿CÓMO QUE LO HIZO CON LA MANO?!" #90MinutosFOX | Oscar Ruggeri recordó la famosa 'Mano de Dios' y cómo lo vivió en la cancha: "Desde allá atrás se vio que había algo raro, pero no nos dijo nada ahí en el momento". https://t.co/kgbyE0QhkO”— FOX Sports Argentina on Twitter Link

“"POCOS TENEMOS LAS MEDALLAS DEL 86, A MÍ ME LA ROBARON" #90MinutosFOX | Oscar Ruggeri comentó que varios campeones del mundo en México 86 no tiene la presea dorada, pero remarcó: "CONMEBOL nos dijo que nos iban a hacer una nueva". https://t.co/uq5GyIMaY6”— FOX Sports Argentina on Twitter Link

“LA HISTORIA DE LAS CAMISETAS ALTERNATIVA DE ARGENTINA EN MÉXICO 86 #90MinutosFOX | Oscar Ruggeri relató con detalles todo lo que ocurrió con la remera que utilizaron ante Inglaterra en los cuartos de final del Mundial. https://t.co/XGhq2htKgb”— FOX Sports Argentina on Twitter Link

“"PASSARELLA HIZO UNA CONEXIÓN Y TENÍAMOS TELÉFONO PRIVADO, CUANDO TERMINÓ EL MUNDIAL... ¡NOS COBRARON TODO!" #90MinutosFOX | Imperdible anécdota de Oscar Ruggeri en la previa de México 86: "Seis dormíamos en un quincho porque no había camas para todos". https://t.co/gvARMJcdDu”— FOX Sports Argentina on Twitter Link

“"USTEDES NO TIENEN IDEA LO QUE DISFRUTAMOS ESTOS HOMENAJES, NOS LLENA DE VIDA" #90MinutosFOX | Oscar Ruggeri agradeció cuando se recuerda a los campeones de México 86: "Es algo muy lindo que te hagan los homenajes en vida". https://t.co/FjzjJrICpg”— FOX Sports Argentina on Twitter Link

“"ESE CUERPO TÉCNICO Y TODA LA GENTE DE ALREDEDOR, HIZO POSIBLE ESO" #90MinutosFOX | Oscar Ruggeri tuvo unas sentidas palabras para la estructura de la Selección Argentina en México 86 y remarcó: "Nos metieron en la cabeza que nadie era más que nadie". https://t.co/uynaCX8wCR”— FOX Sports Argentina on Twitter Link

“"FUE UNA ALEGRÍA ÚNICA, ES INDESCRIPTIBLE" #90MinutosFOX | "Nos descolocaron un poco los goles que nos hacen porque fue algo que practicamos durante cuatro años", recordó Oscar Ruggeri. https://t.co/b5qcu64YPI”— FOX Sports Argentina on Twitter Link