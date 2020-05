La rivalidad de Oscar Ruggeri con los brasileños es tan grande como conocida. De su etapa de jugador tiene varias anécdotas de cada vez que los enfrentó. Por ejemplo, el día que terminó preso.

El 'Cabezón' recordó el escándalo ante Atlético Mineiro en la Copa CONMEBOL 1997, cuando jugaba en Lanús, que terminó con él y varios rivales detenidos.

"No entendía porque mis compañeros se cambiaban rápido. Yo me cambié tranquilo y cuando me quise ir me detuvieron. Terminé saliendo como a las 4 de la mañana", contó Ruggeri con indignación.