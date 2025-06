“No estamos en deuda con el hincha”, dijo Marcos Rojo tras la caída 2-1 en el último superclásico disputado en abril en el Monumental.

Bueno. No seguirá en Boca tras la participación del equipo en el Mundial de Clubes. A Rojo, de 35 años, le quedan seis meses de contrato, y su salida aún no tiene forma aunque sí intención: que no sea un escándalo.

El defensor subcampeón del mundo llegó al club en condición de libre, en febrero de 2021. Bancado por el Consejo de Fútbol y Juan Román Riquelme, tenía el perfil de ídolo y/o referente xeneize.

Pero se va y los hinchas lo celebran. ¿Títulos y récords? Marcos jugó 118 partidos, sufrió veinte lesiones, hizo nueve goles y alzó cuatro trofeos (Copa Argentina 2019-20, Copa de la Liga 2022, Liga Profesional 2022 y Supercopa Argentina 2022).

Y los hinchas en redes lo despiden así: