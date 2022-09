El lunes el mundo del fútbol recibió la noticia de que Rodrigo Palacio dejaba el fútbol a los 40 años tras una exitosa carrera que lo llevó de Bahía Blanca a Banfield, de allí a Boca y luego a Italia. Tras 13 años en el Calcio, entre la Selección y el Mundial de Brasil 2014, el delantero colgó los botines.

Para tomar la naranja, como en su Bahía natal en el club La Falda. “Al bás­quet ju­gué des­de los 7 años has­ta los 16. Me las re­bus­ca­ba. Ba­hía es la ca­pi­tal del bás­quet y ahí to­dos lo jue­gan. Lle­gué a de­bu­tar en Pri­me­ra, en el 98, y la pa­sa­ba muy bien", el contó Palacio a El Gráfico en una entrevista de 2004. "Ju­ga­ba a las dos co­sas, pe­ro mi pa­pá me di­jo que te­nía que ele­gir una de las dos, y me que­dé con el fút­bol”, reveló.

Ahora que está grandecito, hizo al revés, dejó el fútbol y agarró la naranja. Palacio debutó en el Garegnano Milano -de la D de Italia- y en dos partidos amistosos promedió 9 puntos. Y el próximo fin de semana comienza el torneo.

Nueva vida para Rodrigo.